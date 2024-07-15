Частину Миколаївської області перевели на аварійні відключення світла
По всій території України діють погодинні графіки відключень світла. Водночас частину Миколаївської області 15 липня перевели на аварійне відключення світла.
Ввечері 15 липня у Миколаївській області частково ввели аварійні графіки відключення світла. Станом на 16:10 аварійно було вимкнено частину Інгульського району.
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Також були зміни у графіках
Водночас у Миколаївобленерго наполягають, що ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.
Крім цього, відбулись зміни у графіках погодинних відключень. Населені пункти Мішково-Погорілове, Святомиколаївка, Грейгове, Червоне, Степове, Водокачка, Садове, Новоселівка, Засілля, Первомайське – замість 1 черги в графіку на деякий час ви перенесені у 5 чергу.
У зв’язку зі зміною схеми нормального режиму на час ремонту енергетичного обладнання перезаживили споживачів за резервною схемою, але дана лінія живлення належить до іншої черги ГПВ,
– мовиться у повідомленні.
Коли відновлювальні роботи завершать і черги змінять назад, про це повідомлять додатково.