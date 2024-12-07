Міненерго змінило правила для складання та застосування графіків відключень світла

Міненерго внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Таким чином хочуть забезпечити рівномірний та справедливий розподіл електрики між споживачами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Що зміниться у складанні графіків відключень світла

За даними Міненерго, відповідно до нової інструкції, змінюється підхід щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

Так, графіки складатимуться двічі на рік за результатами проведеного літнього та зимового режимного дня вимірів кожного оператора системи розподілу.

Графіки споживання електроенергії будуть встановлені таким чином, щоб покрити щонайменше 75% максимального споживання в години пік, а саме з 8:00 до 22:00 у звичайні робочі дні. Ці графіки будуть організовані у шість рівних черг, кожна з яких буде поділена на дві підчерги. Кожен сегмент повинен підтримуватися на рівні щонайменше 12,5% від загального споживання, зафіксованого в останній день роботи.

Складені графіки також розподіляються на 6 рівних за навантаженням блоків і складаються на кожен день тижня так, щоб запобігати коливанням навантаження за одночасного переходу з однієї черги (або підчерги) на іншу.

Також на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;

подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше ніж 2 години, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

Де не застосовуватимуть графіки, і що робити у разі порушення режиму

За даними Міненерго до графіків погодинних відключень не включають критично важливі об'єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

Ці об’єкти включені до відповідних переліків об’єктів з пріоритетним енергозабезпеченням, що затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями),

– зазначили у міністерстві.

Рішення щодо участі в ГПВ для об'єктів критичної інфраструктури будуть приймати в індивідуальному порядку. Цей процес передбачатиме співпрацю між обласними державними адміністраціями, Київською міською державною адміністрацією (військовими адміністраціями) та територіальним органом Держенергонагляду.

У відповідь на можливі порушення в роботі об'єднаної енергосистеми України влада вживає заходів для розв'язання проблем, пов'язаних з дефіцитом електроенергії, порушенням максимального перетоку потужності або неприпустимим перевантаженням обладнання.

Через це будуть вжиті наступні заходи:

повинна бути включена в роботу вся розподілена генерація, що може використовуватись для роботи в складі об'єднаної енергосистеми України;

застосовуються графіки обмеження споживання електричної потужності в повному обсязі відповідно до вимог інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання;

у разі недостатності введених обсягів розподіленої генерації та обсягів застосованих графіків обмеження споживання електричної потужності або недостатньої ефективності їх введення застосовуються ГПВ.

Що дають прийняті зміни енергетиці України

За інформацією від міністерства, оновлений механізм регулювання графіків погодинного відключення споживачів буде більш гнучкий і контрольований.

Зміна розподілу на рівномірні черги та підчерги дозволить відключати під час застосування ГПВ меншу кількість споживачів.

Також завдяки уніфікації в усіх регіонах буде застосовуватись єдиний механізм розподілу, відключення будуть більш рівномірними та справедливими – за чіткою черговістю.

Оператори системи розподілу також мають адаптувати свої графіки згідно з оновленою інструкцією. Про оновлення графіків Міненерго буде повідомляти додатково.