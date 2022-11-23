Через атаку по Україні світло зникло в Молдові: поліція повідомляє про транспортний колапс

Росія вкотре обстріляла критичну інфраструктуру України, через це зникло світло в сусідній Молдові. Також офіційні особи повідомляють про проблеми зі транспортним сполученням та мобільним зв'язком.

У середу, 23 листопада, окупанти здійснили масовану ракетну атаку на енергосистему нашої держави. У Поліції Молдови зазначають, що в їхній країні також є проблеми з електропостачанням, інформує 24 канал.

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Яка ситуація зараз в Молдові

Генеральний інспекторат поліції сусідньої держави просить громадян зберігати спокій. Через проблеми зі світлом поліцейські рекомендують пішоходам бути максимально обережними після заходу сонця. Окрім того, водіям вартує знижувати швидкість, щоб уникнути надзвичайних ситуацій.

Транспортний колапс у Молдові: дивіться відео зі соцмереж

Правоохоронці Молдови закликали людей відмовитись від прогулянок у небезпечних місцях, переміщатися групами та уникати підозрілих осіб.

Переходьте вулицю тільки після того, як переконаєтеся, що можете зробити це безпечно,

– наголосили у Кишиневі.

Через атаку на Україну проблеми зі світлом у Молдові: дивіться відео з соцмереж

Також молдавський мобільний оператор зв'язку Moldcell попередив людей про проблеми з мережею. Як повідомляє пресслужба компанії, зв'язок буде відновлено після подачі електроенергії.

Шановний абоненте, через аварійне відключення в системі електропередачі, послуги Moldcell можуть бути частково або повністю недоступні. Щойно подачу електроенергії буде відновлено, послуги відновляться,

– написали у фейсбуку Moldcell.

Також там констатували, що фахівці роблять усе можливе, аби відновити електропостачання, та подякували за розуміння.

Масована ракетна атака на Україну

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що росіяни випустили по столиці 31 ракету. З них вдалось збити – 21. Частина міста зараз знеструмлена, також є постраждалі внаслідок обстрілу.

Після ракетних ударів ситуацію прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Росія не наближає мир і точно не сприяє переговорам між нашими державами.

Про проблеми з електроенергією в Молдові стало відомо близько 14:30, 23 вересня. Світло зникло в окремих районах Кишинева, Комраті, Хинчештах, Бєльцях та в районах Придністров'я. Через годину ситуація почала стабілізовуватись.

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