З наступного тижня в Одесі діятимуть нові графіки відключень: що зміниться

Через постійні обстріли критичної інфраструктури в регіонах України запровадили графіки вимкнення світла. Зміни не оминули і Одесу.

З наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Енергетики їх розробили з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.

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Які зміни внесли у графіки

Оновлені графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ситуація в енергосистемі досі складна, тому жителів Одеси та області просять дотримуватись цих порад при стабілізаційних та екстрених відключеннях. Енергетики зазначають, що з початку наступного тижня оператор системи розподілу почне застосовувати графік в тестовому режимі.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня Росія запустила на територію Одеської області 2 ракети "Онікс". На щастя, всі ракети були знищені силами ППО – ОК "Південь".

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