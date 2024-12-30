Чи будуть відключення світла на Новий рік: у Верховній Раді зробили прогноз

Енергетики докладають зусиль, щоб на Новий рік всі домівки українців були зі світлом. Однак проблеми з електроенергією можуть виникнути у прифронтових районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Прогноз щодо відключень світла зробив Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності.

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Яка зараз ситуація в енергосистемі України

Сергій Нагорняк пояснив, що ворог упродовж листопада та грудня намагався докласти усіх зусиль, щоб українці були без світла у своїх домівках.

Але ми бачимо, що сьогодні у нас 30 грудня, кінець 2024 року, але ворогу не вдалося, попри 14 масованих ракетних атак залишити українців взимку на Новий рік без електроенергії,

– наголосив нардеп.

За його словами, зараз в Україні діють незначні графіки відключень світла. Енергетики застосовують превентивні заходи та розвантажують атомні енергоблоки, якщо росіяни руйнують енергетичну систему. Після цього їх доводиться швидко завантажувати знову, щоб повернути баланс в енергосистемі.

Тому наші українські енергетики вже пройшли такий шлях, що вони зможуть наступному поколінню передавати шалений досвід і нашим партнерам також. Тому я вірю в те, що ми на Новий рік будемо обов'язково, всі наші домівки будуть зі світлом,

– сказав Сергій Нагорняк.

Водночас в зоні ризику опинилися прифронтові райони – йдеться про Харків, Суми та інші міста, які розташовані близько до лінії фронту і по яких російські війська завдають прицільних ударів.