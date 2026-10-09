У низці районів Одеси зникло світло: у ДТЕК назвали причину

У декількох районах Одеси увечері 9 жовтня зникло електропостачання. Причиною стала локальна аварія в мережі.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Чому немає світла?

Знеструмлення охопило Пересипський, Хаджибейський та Приморський райони обласного центру. Причиною вимкнень стала локальна аварія.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,

– додали у ДТЕК.

До того ж на сайті компанії попередили про аварійні відключення світла в Одеському районі, зокрема в самій Одесі, що розпочались після повітряної тривоги. Енергетики намагаються повернути електроенергію в домівки жителів регіону.

Повідомлення ДТЕК / Скриншот

Нагадаємо, через наслідки російських атак на енергооб'єкти у суботу, 10 жовтня, у низці регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Цілодобово діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а з 06:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.