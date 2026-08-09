Після атаки частина Одеси – без світла: пошкодження енергетики серйозні

Уночі Одеса зазнала однієї з наймасованіших атак за останній час. Під ворожими ударами, зокрема, опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Через пошкодження енергооб'єктів у частині Одеси зникло електропостачання. Про це повідомили у ДТЕК.

Коли в Одесі відновлять електропостачання?

Без світла залишилася частина родин Одеського району, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси, а також об'єкти критичної інфраструктури.

У компанії кажуть, що пошкодження серйозні, а тому ремонт потребуватиме часу.

Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,

– запевнили у ДТЕК.

Тим часом в Укренерго розповіли, що близько 90 тисяч знеструмлених вночі абонентів – уже заживлено. Жителів Одещини, які вже мають електроенергію, просять споживати її максимально ощадливо. "Це допоможе швидше завершити ремонтні роботи та заживити людей, які поки що залишаються без світла", – пояснили там.

Нагадаємо, що уночі ворог запустив по Одесі десятки ракет різних типів і дрони.

У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі. Восьмеро людей постраждали.

Окрім перебоїв зі світлом, в Одесі проблеми з подачею води та мобільним зв'язком. В усі райони міста організовано підвіз технічної води.

До слова, американська розвідка попереджає, що Росія може розпочати масштабну кампанію ударів по енергетиці України вже у серпні, не чекаючи осені. Ворог хоче скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики і завдати енергетичним об'єктам якомога більшої шкоди. У такому разі Україна може не встигнути відновити пошкоджену інфраструктуру до початку зими.

Зауважимо, що в Україні не залишилося вцілілих електростанцій