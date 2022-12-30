Щоб Новий Рік люди зустріли зі світлом: в Одесі обмежать роботу заводів
Джерело:телеграм Максима Марченка
Російські окупанти 29 грудня атакували Одеську область. Вони знову вдарили по енергетичних об'єктах.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів про поточну ситуацію в області. За його словами, енергетики залучили всі можливі засоби для ліквідації вчорашнього ракетного удару.
До теми Відключення світла будуть і після завершення війни, – ДТЕК
В Одесі обмежать роботу заводів
Марченко розповів, що військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергомісткими промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.
Вивільнені енергетичні потужності будуть направлені на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без відключення електроенергії, на скільки буде дозволяти безпекова ситуація,
– повідомив голова ОВА.
Він додав, що адміністрація повинна і буде працювати на благо мешканців Одещини.
"Тихої всім ночі. Все буде Україна!" – підсумував Марченко.
Дивіться звернення Максима Марченка
Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні
- Росіяни 29 грудня здійснили 10 масований ракетний удар по енергосистемі України. Внаслідок цього у Києві 40% споживачів залишилися без світла.
- На ранок наступного дня в столиці діяли аварійні відключення. Проте згодом енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію і повернутися до планових відключень.
- Складною була ситуація і на Львівщині, де сили ППО знищили 4 з 6 ворожих ракет. Дві інші пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури, і 90% населення області залишилося без світла. Згодом ситуація також покращилася.
- На Одещині ж ворожа атака залишила без світла понад 400 тисяч абонентів. Сьогодні в області та місті діють аварійні відключення світла.