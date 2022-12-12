Відновлення електропостачання на Одещині не афішуватимуть: в ОВА пояснили причини

На Одещині триває відновлення енергооб'єктів після атак росіян. Однак інформацію щодо процесу відновлення подаватимуть обмежено.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Причина такого рішення полягає у тому, що цією інформацією може скористатися ворог.

Зверніть увагу І без світла добре бачимо, куди стріляти і що звільняти, – Зеленський

Ворог може атакувати знову

Максим Марченко наголосив, що ворог використовує інформацію про хід ремонтних робіт на Одещині для завдання повторних ударів по енергетиці та планування нових масованих атак. Тому через чутливість інформації щодо відновлення електропостачання, її повідомлятимуть дуже обмежено. Голова ОВА просить громадян поставитися до цього із розумінням та довіряти тим, хто робить все, аби відновити електропостачання.

Коли ситуація з електропостачанням покращиться – кожен із нас і так це відчує,

– наголосив Марченко.

Нагадаємо, що уночі 10 грудня російські окупанти атакували Південь України за допомогою іранських дронів-камікадзе. ЗСУ знищили 10 з 15 безпілотників, але 5 "мопедів" ударили по об'єктах енергетики, що призвело до знеструмлення Одеської області. Варто відзначити, що країна-терорист атакувала як тільки в регіоні вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Тепер у регіоні знову критична ситуація з електропостачанням і її знову спровокувала країна-терорист.

Ворог прагне викликати хвилю невдоволення серед мешканців регіону, але відповідальність за відсутність електроенергії окупанти за допомогою ІПСО намагаються на українську владу. На тлі відключень світла, росіяни створили цілі методички для того, аби посилити настрої мешканців Одещини й змусити їх вийти на протести. Росіяни цинічно користуються тим, що їхні ракетні атаки спричиняють серйозні труднощі для українців. Однак українці вистоять, що б там не намагався робити ворог.

Загроза нової атаки

Президент Володимир Зеленський попередив українців про те, що зараз окупанти можуть готуватися до нових масованих ракетних ударів по енергосистемі й, на жаль, у ворога ще є ракети.

Тому президент просить не ігнорувати попередження від військового командування України та не нехтувати сигналами повітряних тривог, які сповіщають про ракетну небезпеку.