Вересень та жовтень можуть пройти без відключень електроенергії, – Укренерго

Наразі українська енергосистема потроху стабілізується, вже є певні покращення. Тож вересень та жовтень можуть пройти без обмежень електроенергії.

Наразі є перспективи, що у вересні та жовтні відключень електроенергії не буде зовсім, а якщо й будуть, то мінімальні. Про це під час брифінгу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Дивіться також Майже увесь день зі світлом: як працюватимуть графіки відключень 27 липня

Яка буде ситуація зі світлом осінню

За його словами, якщо "винести за дужки" саме обстріли та кліматичні погодні аномалії, які фіксувалися в Україні буквально нещодавно, то дійсно виглядає так, що ситуація буде поліпшуватися. Водночас нові генеруючі потужності будуть планово виходити з ремонту.

У вересні, в жовтні в нас є досить хороші шанси або пройти цей період з мінімальними відключеннями, або зовсім без відключень. Тому дійсно, ці осінні місяці очікується, що будуть набагато легшими, ніж, наприклад, липень, який вже закінчується, і був поки що найтяжчим місяцем літа,

– пояснив Кудрицький.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.

Напередодні експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначав, що у вересні запрацюють всі 9 енергоблоків і це дозволить пройти вересень достатньо успішно. Можливо, протягом усього місяця не буде вимкнень світла, окрім пікових годин: вранці та ввечері. Але потім, коли почнеться опалювальний сезон, споживання, ймовірно, зросте щонайменше на третину та знову виникне дефіцит.