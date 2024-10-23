Чому на Полтавщині ввели аварійні відключення світла

У Полтавській області ввели аварійні відключення світла сьогодні, 23 жовтня. Вимушені обмеження запровадили через проблеми в мережах обленерго.

Про це ідеться у заяві "Укренерго". При цьому обмеження обіцяють скасувати при першій же можливості.

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"Через проблеми в мережах оператора системи розподілу (обленерго) сьогодні о 8:30 були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Полтавській області", – повідомили в "Укренерго".

Як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи – світло для жителів Полтавщини відновлять.

Довідково. Зранку 23 жовтня, о 08:30, у Полтавській області ввели аварійні відключення світла. Зазначалось, що згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", в регіоні застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30 МВт.

Ситуація зі світлом в Україні

23 жовтня не планують запроваджувати графіки відключень світла. Водночас українців закликали бути заощадливими, оскільки зараз енергосистема продовжує відновлюватись після масованих атак ворога.