В Києві та інших регіонах можливі стабілізаційні відключення: о котрій годині їх очікувати
В ДТЕК зазначили, що зберігається дефіцит електроенергії. Там оприлюднили інформацію щодо обмежень електроенергії на четвер, 16 травня.
Відповідні дані вони поширили в своєму телеграм-каналі пізно ввечері 15 травня. Про які саме відключення йдеться і в яких областях, читайте на 24 Каналі.
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Що заявили в ДТЕК
В ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі важка. Так, зберігається дефіцит електроенергії.
За вказівкою Укренерго, в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях завтра (16 травня – 24 Канал) можливі стабілізаційні відключення з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00,
– йдеться в повідомленні.
Там додали, що можливі відключення також і на Донеччині. В ДТЕК попрохали споживати електроенергію розумно.
При цьому в YASNO наголошують, що в новому графіку проміжки 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше.
Крім цього, у столиці раніше було 3 групи клієнтів, а зараз 6. Це зробили з метою, аби відключення були більш прогнозованим та точним, що зробить їх максимально наближеними до графіка. Також у більшої кількості клієнтів одночасно буде світло.
Як дізнатися проміжок часу, під час якого будуть відключення по вашій адресі
Перший спосіб – це можна зробити за допомогою сайту YASNO. Для цього необхідно:
- перейти за посиланням на сайт YASNO;
- вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;
- натиснути на "Графік можливих відключень";
- ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також можна дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram YASNO – online:
- перейдіть за посиланням, тоді чат-бот відкриється автоматично;
- оберіть свій регіон;
- натисніть "Можливі відключення";
- введіть свою адресу.
Інший спосіб – це сайт ДТЕК. Для цього:
- перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;
- виберіть "Відсутня електроенергія";
- введіть назву своєї вулиці і номер будинку у відповідних рядках.
Варто зауважити, що світло для кожної групи в Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.Важливо! З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Детальніше про це читайте за посиланням.