В Києві та інших регіонах можливі стабілізаційні відключення: о котрій годині їх очікувати

В ДТЕК зазначили, що зберігається дефіцит електроенергії. Там оприлюднили інформацію щодо обмежень електроенергії на четвер, 16 травня.

Відповідні дані вони поширили в своєму телеграм-каналі пізно ввечері 15 травня. Про які саме відключення йдеться і в яких областях, читайте на 24 Каналі.

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Що заявили в ДТЕК

В ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі важка. Так, зберігається дефіцит електроенергії.

За вказівкою Укренерго, в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях завтра (16 травня – 24 Канал) можливі стабілізаційні відключення з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00,

– йдеться в повідомленні.

Там додали, що можливі відключення також і на Донеччині. В ДТЕК попрохали споживати електроенергію розумно.

При цьому в YASNO наголошують, що в новому графіку проміжки 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше.

Крім цього, у столиці раніше було 3 групи клієнтів, а зараз 6. Це зробили з метою, аби відключення були більш прогнозованим та точним, що зробить їх максимально наближеними до графіка. Також у більшої кількості клієнтів одночасно буде світло.

Як дізнатися проміжок часу, під час якого будуть відключення по вашій адресі

Перший спосіб – це можна зробити за допомогою сайту YASNO. Для цього необхідно:

перейти за посиланням на сайт YASNO;

вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;

натиснути на "Графік можливих відключень";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також можна дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram YASNO – online:

перейдіть за посиланням, тоді чат-бот відкриється автоматично;

оберіть свій регіон;

натисніть "Можливі відключення";

введіть свою адресу.

Інший спосіб – це сайт ДТЕК. Для цього:

перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;

виберіть "Відсутня електроенергія";

введіть назву своєї вулиці і номер будинку у відповідних рядках.

Варто зауважити, що світло для кожної групи в Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.