Скільки часу знадобилося для відновлення світла в Україні: інфографіка від енергетиків

На сьогодні по всій Україні тривають термінові відключення світла. Енергетики розповіли, скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання.

Ворог цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб посіяти паніку серед українців. Енергетики докладають усі зусилля, щоб оперативно подолати наслідки їх атак. Втім, на це потрібен час.

Важливо В Україні ввели графіки погодинних відключень світла: де будуть обмеження 2 листопада

Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання

В опублікованій інфографіці можна побачити, що 10 жовтня для відновлення електроенергії знадобилось:

Львівська область – 13 годин,

Житомирська область – 3 години,

Київська область – 28 годин,

Полтавська область – 23 години,

Сумська область – 11 годин,

Харківська область – 24 години,

Хмельницька область – 8 годин.

18 жовтня для відновлення електропостачання знадобилось:

Київ – 7 годин.

22 жовтня знадобилось:

Рівненська область – 14 годин,

Волинська область – 23 години,

Миколаївська область – 3 години,

Хмельницька область – 23 години.

31 жовтня знадобилось:

Запорізька область – 22 години,

Черкаська область – 25 годин.



Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання в Україні / Інфографіка YASNO

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У компанії зазначили, що кожна година несла та несе виклики. Але з підтримкою українців та розумним споживанням електроенергії енергетичний фронт все витримає.

Нагадаємо, що 2 листопада обмеження на світло запровадять у Центральному регіоні – Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області. Також світла не буде у Північному регіоні – Сумська, Харківська та Полтавська області.

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