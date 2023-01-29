Світла може не бути ще довше: в Укренерго заявили про складну ситуацію після ракетної атаки

В Україні 29 січня споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що й напередодні. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним і 29 січня світло можуть вимикати довше.

Унаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції, тобто генеруючі потужності, а також високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі.

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Крім того, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

З технічних причин у ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій. Відповідно, як кажуть в Укренерго. обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.

Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби,

– йдеться у повідомленні.

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