Світла може не бути ще довше: в Укренерго заявили про складну ситуацію після ракетної атаки
Джерело:Укренерго
В Україні 29 січня споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що й напередодні. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним і 29 січня світло можуть вимикати довше.
Унаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції, тобто генеруючі потужності, а також високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі.
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Регіони України отримають менше потужності
Крім того, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
З технічних причин у ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій. Відповідно, як кажуть в Укренерго. обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.
Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби,
– йдеться у повідомленні.
В Одесі найскладніша ситуація
- В Укренерго інформують, що триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.
- В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону.
- Як відомо, 26 січня російська армія випустила 55 ракет по Україні. Наші сили ППО збили 47 ракет. Також 25 січня українські військові збили понад 20 "Шахідів". На жаль, через масовану атаку Росії загинуло щонайменше 11 людей.
- В Одесі та області продовжуються екстрені відключення, щоб мешканці регіону якомога швидше могли повернутися до стабілізаційних графіків.
- Найскладніша ситуація зі світлом саме в Одесі, а також Одеському районі. Причина в тому, що в регіоні не тільки не вистачає потужності через ракетні атаки Росії.
- Окупанти також пошкодили енергетичне обладнання, тому Одеса та Одеський район не можуть фізично отримувати електроенергію. Тому деякий час, як повідомили в Одеській ОВА, у південних та північних районах Одеської області ситуація зі світлом буде краще.
- Причина в тому, що в ці райони подаватимуть потужності, яку наразі не може взяти Одеський район. Очікується, що аварійні вимкнення в Одесі будуть до кінця січня.