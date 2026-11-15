Частина Сумщини другу добу без світла: в чому причина

У Сумській області частина жителів уже другу добу залишається без стабільного електропостачання. Причиною стала аварія на високовольтному об'єкті, однак відновлення світла ускладнюють і наслідки російських атак на енергосистему.

Про це повідомляє "Сумиобленерго".

Чому частина Сумщини досі залишається без світла?

За інформацією енергетиків, аварія сталася на одному з високовольтних об'єктів області. Пошкодження виявилися настільки складними, що оперативно відновити електропостачання всіх знеструмлених споживачів не вдалося.

Ситуацію додатково ускладнюють систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через них можливості резервного живлення в регіоні суттєво обмежені.

У результаті частина жителів області продовжує залишатися без електрики.

Енергетики працюють, щоб повернути світло в кожну домівку якомога швидше,

– наголосили в "Сумиобленерго".

Наразі точних термінів повного відновлення електропостачання в компанії не називають.

Що відомо про останні атаки на енергетику України?

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. За інформацією ДТЕК, внаслідок удару по одному з енергетичних об'єктів без світла залишилася 41 тисяча родин.

Крім того, 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про удари по енергетиці у Запоріжжі, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях.