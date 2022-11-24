На Житомирщині пів мільйона людей залишись без світла, а у Запоріжжі – термінові відключення

Росія вкотре обстріляли енергетичну систему України. Внаслідок цього проблеми зі світлом є у Запоріжжі та на Житомирщині.

24 канал розповість, яка ситуація з електропостачанням у Запоріжжі та на Житомирщині. Нагадаємо, що також 70% Києва все ще залишаються без електроенергії.

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Що зі світлом на Житомирщині

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що 23 листопада ввечері та вночі енергетикам вдалося відновити постачання електроенергії для майже 400 тисяч споживачів.

Сьогодні, 24 листопада, через необхідність збалансувати енергосистему країни Укренерго ввело додаткові обмеження, через які кількість абонентів, відключених від мережі збільшилася вдвічі – до понад 500 тисяч.

Критична інфраструктура області підключена до енергомережі. Як тільки вдасться збалансувати національну енергомережу, постачання електроенергії жителям області буде поновлено,

– зазначив очільник регіону.

У Запоріжжі проблеми з електрикою

За повідомленням "Запоріжжяобленерго", стан єдиної енергосистеми вимагає термінового зменшення обсягів споживання електроенергії.

На жаль, енергетики змушені у терміновому порядку розпочати відключення, крім першої, також і другої черги.

"Наразі складно робити прогнози наперед, тож просимо слідкувати за повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах", – наголосили у Запорізькій ОВА.

У Зеленського оцінили перспективи відновлення світла

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що зараз найголовніше, щоб всі українці розуміли, що енергетики та влада працюють над тим, аби якомога швидше відновити електроенергію. Робота почалася з першої хвилини ракетного обстрілу.

За його словами, фахівці наразі лагодять електромережі та енергооб'єкти. Також в українських містах розгортають Пункти незламності.

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