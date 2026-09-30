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24 Канал Новини України У двох областях на Півночі запровадили аварійні відключення: де проблеми зі світлом
30 вересня, 18:06
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Оновлено - 18:19, 30 вересня

У двох областях на Півночі запровадили аварійні відключення: де проблеми зі світлом

Тетяна Бабич

Надвечір 30 вересня суттєво ускладнилася ситуація в енергетичній системі України. Аварійні відключення ввели на Житомирщині та Сумщині.

Подробиці повідомляють у місцевих обленерго.

Що відомо про відключення світла в Україні?

Про запровадження аварійних графіків відключення електроенергії поінформували в Житомиробленерго.

З метою безпеки й захисту ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання,
– закликали енергетики.


Відключення на Житомирщині / Житомиробленерго

Аналогічна ситуація сталася й у Сумській області. Там унаслідок ударів Росії теж зафіксовано аварійне знеструмлення. У Сумиобленерго запевнили, що вже працюють над усуненням проблеми й відновленням розподілу електроенергії.

До слова, суттєво погіршилася ситуація в енергосистемі Києва. У столиці ввели екстрені відключення світла. Перед тим, як почалися проблеми з електропостачанням, у мережі писали про удар російського дрона по ЛЕП. 

Офіційний коментар згодом надали й у Міненерго. Там підкреслили, що відключення запроваджені внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей.

Зауважте! Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, раніше ми також писали про те, що російські військові атакували Трипільську ТЕС у Київській області. Унаслідок атаки на станції було пошкоджено генеруюче обладнання. 

Гендиректор компанії Сергій Ісаченко зазначив, що фахівці мають оцінити стан пошкодженого обладнання та визначити, які роботи необхідні для його відновлення. 

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