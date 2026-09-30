У двох областях на Півночі запровадили аварійні відключення: де проблеми зі світлом
Надвечір 30 вересня суттєво ускладнилася ситуація в енергетичній системі України. Аварійні відключення ввели на Житомирщині та Сумщині.
Подробиці повідомляють у місцевих обленерго.
Що відомо про відключення світла в Україні?
Про запровадження аварійних графіків відключення електроенергії поінформували в Житомиробленерго.
З метою безпеки й захисту ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання,
– закликали енергетики.
Відключення на Житомирщині / Житомиробленерго
Аналогічна ситуація сталася й у Сумській області. Там унаслідок ударів Росії теж зафіксовано аварійне знеструмлення. У Сумиобленерго запевнили, що вже працюють над усуненням проблеми й відновленням розподілу електроенергії.
До слова, суттєво погіршилася ситуація в енергосистемі Києва. У столиці ввели екстрені відключення світла. Перед тим, як почалися проблеми з електропостачанням, у мережі писали про удар російського дрона по ЛЕП.
Офіційний коментар згодом надали й у Міненерго. Там підкреслили, що відключення запроваджені внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей.
Зауважте! Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Нагадаємо, раніше ми також писали про те, що російські військові атакували Трипільську ТЕС у Київській області. Унаслідок атаки на станції було пошкоджено генеруюче обладнання.
Гендиректор компанії Сергій Ісаченко зазначив, що фахівці мають оцінити стан пошкодженого обладнання та визначити, які роботи необхідні для його відновлення.