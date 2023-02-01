Дефіцит потужності значний: в Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом

Україна пережила вже загалом 13 ракетних та 15 дронових масованих атак ворога по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження та руйнування енергосистеми, спричинені окупантами, є справді масштабними.

Через це значний дефіцит потужностей в країні зберігається. Детальніше про ситуацію в енергетичному секторі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Ремонтні роботи тривають, значний дефіцит зберігається: який стан енергосистеми

В Укренерго розповіли про актуальну ситуацію в енергетичній системі країни. Зокрема відомо, що споживання електроенергії залишається на рівні вівторка, 31 січня.

На жаль, дефіцит все ще є і він значний. Його причина – постійні масовані напади ворога на енергетичну інфраструктуру. Загалом від початку повномасштабного вторгнення було вже 13 ракетних та 15 дронових атак.

Високовольтні мережі та електростанції зазнали значних руйнувань. Наразі фахівці практично цілодобово ліквідовують пошкодження та проводять ремонтні роботи.

Після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше,

– зазначили ви Укренерго.

Що ще відомо про ситуацію в енергосистемі станом на 1 лютого:

Триває відновлення енергооб’єктів, пошкоджених під час останньої масованої атаки, що відбулася 26 січня.

До всіх обленерго довели збільшені ліміти споживання. Вони діють впродовж доби.

Перевищень лімітів поки ніде не зафіксовано.

Декілька блоків теплових електростанцій з технічних причин перебувають у ремонті.

Понад 10 гігаватів основних потужностей все ще недоступні для України. Мовиться про найбільшу в країні та Європі Запорізьку АЕС, а також Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС та Каховську ГЕС.

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