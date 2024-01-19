Негода й крадіжки кабелів призвели до зникнення світла у регіонах: чи будуть нові відключення

Внаслідок негоди у декількох регіонах України зникло світло. Однак погана погода не є лише єдиною причиною відключення електроенергії.

Зокрема, по регіонах поширилися випадки, коли люди крадуть електрокабелі. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, передає 24 Канал.

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Негода призвела до зникнення світла

Демченков розповів, що наразі в 50 населених пунктах відсутнє енергопостачання через впливи вітру та ожеледицю, що спричинила пошкодження повітряних ліній і проблеми на підстанціях.

Ми маємо найбільше проблем на Сумщині, а також негода вплинула на енергопостачання у Чернігівській, Кіровоградській, Чернівецькій областях. Енергетики працюють зараз, щоб відновити енергопостачання в усіх населених пунктах,

– розповів він.

За його словами, світло в громадах, де воно відсутнє, буде відновлено в найближчі години, як тільки буде можливість дістатися до об'єктів. Водночас Демченков сказав, що в деяких регіонах, де іде порив ліній певні злочинці намагаються викрасти кабелі.

"Це ускладнює роботу енергетиків, ми працюємо з правоохоронними органами, щоб цього не сталося, і під дозволеною напругою залишаємо кабелі, щоб їх не викрадали", – пояснив він.

Заступник міністра енергетики також сказав, що такі проблеми не є масовими, але він хоче попередити громадян, що це небезпечно для життя, адже може бути ураження струмом.

По-друге, вони не зможуть здати це на металобрухт. По-третє, це є карним злочином і таким способом ускладнюється робота електроенергетикам. Але негода є найбільшою проблемою, яка є сьогодні в 50 населених пунктах, де відсутнє енергопостачання,

– підкреслив Демченков.

Відключень світла в Україні не планують

Демченков також сказав, що в інших регіонах наявне стабільне постачання і жодного разу з лютого минулого року енергетики не застосовували віялові відключення.

"Генерувальної потужності зараз достатньо для того, щоб забезпечити потреби і домогосподарств, і бізнесів. У разі потреби ми можемо застосовувати допомогу аварійну від Польщі та Румунії, в залежності від часу, коли ця допомога потрібна", – наголосив він.

Водночас він попросив наших громадян бути свідомими і не використовувати велику кількість електроприладів, особливо в часи навантаження на мережу, тобто у вечір з 19 до 21 години, щоб наша держава мала можливість генерувати стільки енергії, скільки є потреба у населення.

Наостанок Демченков запевнив, що масштабних відключень світла по всій Україні не буде, але через негоду та пошкодження можливі локальні відключення. Однак міністерство здійснює ремонтну кампанію, щоб теплова генерація могла допомогти у разі потреби з дефіцитом електроенергії.