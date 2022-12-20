Значний дефіцит потужності: в Укренерго пояснили ситуацію в енергосистемі України

Станом на 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України. Останні обстріли призвели до погіршення ситуації зі світлом.

У Києві забезпечується менше половини потреби споживання. Про це заявили в Укренерго.

Зверніть увагу Укренерго отримало обладнання на 100 тисяч доларів

Яка нині ситуація зі світлом в Україні

Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на Сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.

У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури,

– заявили в Укренерго.

Так, очікується, що сьогодні, 20 грудня, вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Ремонтні бригади Укренерго, генерації та оператори систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Яка зараз ситуація у Києві

Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень.

Водопостачання працює в штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян: котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.