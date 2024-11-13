В Україні скасували обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості

В Україні скасовано тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Це стало можливим завдяки усуненню зауважень до роботи обладнання маневрової генерації.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. При цьому, споживачам все одно радять економно використовувати електроенергію.

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Чи повернуться обмеження 14 листопада

Близько 18:00 13 листопада в Укренерго повідомили про скасування тимчасових обмежень потужності для бізнесу та промисловості.

Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті,

– зазначили в повідомленні.

Також в компанії розповіли, що завтра, 14 листопада, не прогнозують застосування заходів обмеження.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 7:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно. Закликаємо бізнес – активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", – наголосили у компанії.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко спростував чутки про повернення відключень електрики. Він заявив, що це тимчасове явище через поломки генераційних об'єктів.