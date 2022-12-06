Відключення світла в Україні ще надовго: прогноз гендиректора YASNO
Українські військові та енергетики руйнують плани окупантів, які прагнуть занурити Україну у темряву. Попри те, що наша енергетика тримається, відключення світла з нами будуть ще не один місяць.
Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону, передає 24 канал.
Важливо Чи є в Одесі світло, тепло та вода після масованої атаки росіян
Коваленко нагадав, що Україна пережила вже восьму хвилю ракетного терору. Найважча ситуація зі світлом – на Одещині та Київщині. За його словами, наразі рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків відключення.
Є обмеження щодо генерації у всій країні, тому енергетикам ще потрібен час. Йдеться про дні, а не про години чи тижні,
– сказав гендиректор YASNO.
Він попередив, що до кінця березня 2023 року українці повинні бути готові до регулярних відключень електрики.
"Є багато питань, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня (триватимуть відключення світла – 24 канал) – базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", – підсумував Коваленко.
Наслідки масованої атаки ворога 5 грудня
- Російські окупанти ще з жовтня обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок останньої ракетної атаки Росії 5 грудня були пошкоджені об'єкти енергетики.
- Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом. Пізніше Денис Шмигаль уточнив, що влучання в енергооб'єкти зафіксували у Київській, Вінницькій, Одеській областях.
- У вечірньому зверненні 5 грудня президент Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація з електропостачанням була на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині й Черкащині.
- Станом на 6 грудня дефіцит потужності становить 19%. В уряді зазначили, що енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки обстрілів.