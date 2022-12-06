Відключення світла в Україні ще надовго: прогноз гендиректора YASNO

Українські військові та енергетики руйнують плани окупантів, які прагнуть занурити Україну у темряву. Попри те, що наша енергетика тримається, відключення світла з нами будуть ще не один місяць.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону, передає 24 канал.

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Коваленко нагадав, що Україна пережила вже восьму хвилю ракетного терору. Найважча ситуація зі світлом – на Одещині та Київщині. За його словами, наразі рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків відключення.

Є обмеження щодо генерації у всій країні, тому енергетикам ще потрібен час. Йдеться про дні, а не про години чи тижні,

– сказав гендиректор YASNO.

Він попередив, що до кінця березня 2023 року українці повинні бути готові до регулярних відключень електрики.

"Є багато питань, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня (триватимуть відключення світла – 24 канал) – базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", – підсумував Коваленко.

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