В Укренерго розповіли, чи нічний удар вплинув на відключення світла

Росія знову масовано атакувала територію України в ніч проти 16 лютого. Зафіксували влучання ворогів на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

За даними Укренерго, досі в Україні 16 лютого немає дефіциту потужності. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький підтвердив на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, що в Україні не вимикатимуть світло, інформує 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки росіян

Сьогоднішня (16 лютого – 24 Канал) атака не змінить наших планів щодо того, щоб провести день без лімітів,

– заявив Кудрицький.

Уточнив, що обмеження можуть застосовувати через нездатність мережі в окремих регіонах України пропустити необхідний обсяг електрики.

"Та, з точки зору загального балансу в енергосистемі, у нас дефіциту немає", – заявив глава правління Укренерго.

Дефіциту немає п'яту добу поспіль

У компанії також пояснили, що споживання електроенергії дещо підвищилось, порівняно з учорашнім днем. Проте дефіциту потужності немає вже п'яту добу поспіль. Також в Укренерго розповіли, що:

електростанції виробляють достатньо світла для споживання;

працюють всі види електростанцій в енергосистемі;

теплова та гідрогенерація покривають пікове споживання вранці та ввечері;

зменшується імпорт електроенергії.

Однак у компанії попередили, що, у випадку зростання споживання, – можуть застосовувати відключення. Ба більше, відомо, що:

заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області;

в Одесі все ще є мережеві обмеження, в області діють стабілізаційні відключення електрики.

Енергетики цілодобово продовжують ремонтувати всі пошкоджені об'єкти магістральних мереж Укренерго, щоб усунути мережеві обмеження та передавати потрібний обсяг світла до споживачів. Найбільше зусиль докладають в Одеській області.

Останні новини щодо світла

Вночі проти 16 лютого на всій території України оголосили повітряну тривогу. Під час неї російські загарбники випустили по Україні орієнтовно 36 ракет.

Наші сили та засоби ППО знищили 14 крилатих ракет Х-101/555, "Калібрів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Решту ракет влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Перш за все мовиться про ракети Х-22, які Україна не може знищити через брак засобів. Про цю атаку – читайте за посиланням.

Згодом Наталія Гуменюк заявила, що ворожі ракетоносії перебувають на службі. Хоч їм, швидше за все треба перезарядитися, та повторна масована атака можлива.

В Укренерго пригадали, що Україні недоступні понад 10 гігаватів потужностей. Адже Росія контролює Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС та більшість вітрових та сонячних електростанцій.