"Нічого не yasno": соцмережі вибухнули мемами через графіки відключень світла

Ситуація з енергозабезпеченням в Україні станом на 28 жовтня залишається екстреною. Водночас українці не впадають у відчай, а генерують меми.

Українці точно знають, що лихо боїться жартів. Тому упродовж останніх місяців кількість мемів у соцмережах – суттєво зросла. Не могли залишити без порції гумору й тему, яка цього тижня залишається у топі обговорення – відключення світла.

Зауважте Відключення світла в Україні 28 жовтня: графіки по містах та областях

Люди буквально зі швидкістю світла перебудовують свої плани, запасаються ліхтариками та свічками й вчаться працювати у режимі "зберегтися, доки не зникло все".

Графіки відключення світла – публікують. Водночас іноді все йде не за планом, й темрява настає у найнеочікуваніший момент. Доводиться імпровізувати.

Однак люди чудово розуміють, що незручності – тимчасові. Бо кожен день наближає нас до перемоги. Тому тримаємося й продовжуємо моніторити графік відключення.

Головне – щоб темрява не застала у душі.

Однак навіть з вимкненим світлом, всі українці бачать одне.

А, можливо насправді графіки – працюють. Просто ще не всі навчилися їх читати.

Вже почалися з'являтися перші лайфхаки, як дізнатися: відключати чи не відключать?

Головне – розуміти: у будь-який момент життя може підкинути сюрприз. Іноді він схожий на шоколад. І добре, коли це – справді шоколад.

Але світлий вечір п'ятниці – то святе.

Та, зрештою, все неодмінно буде добре. Бо ворог може атакувати нашу електромережу, але йому ніколи не погасити світла, яке є в українцях. Тому жартуємо і чекаємо перемогу.