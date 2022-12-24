50% системи пошкоджено: в уряді розповіли, як справлятимуться з проблемами в енергетиці

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Внаслідок цього було пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми.

Так, було пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередач. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як в Україні справлятимуться з проблемами в енергетиці

За словами Шмигаля, пошкодження призводять до складностей у транспортуванні електроенергії. Розв'язувати цю проблему можна лише в один спосіб – це ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів, чим наші енергетики цілодобово займаються.

Завдяки цьому ми в середньому протягом двох діб після кожного обстрілу відновлюємо мережеву спроможність нашої системи. Це в середньому. Наприклад, в Херсоні відновлення навмисно зруйнованих високовольтних опор зайняло понад два тижні. Росіяни там підірвали по декілька кілометрів,

– розповів міністр.

Шмигаль зазначив, що в Україні є постійний дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігаватів.

"Резерв, безумовно, в Запорізькій АЕС. Там потужність 6 ГВт, що дозволяло б нам покривати всі потреби і економіки, і країни. Тому ми постійно працюємо над демілітаризацією ЗАЕС і поверненням її потужностей в енергосистему України", – наголосив прем'єр-міністр.

Яка ситуація зі світлом у Києві

У Києві ситуація з електроенергією залишається складною. Наразі все ще не йдеться про відключення світла за графіком. Доки діятимуть аварійні відключення – теж спрогнозувати складно.

Віталій Кличко розповів, що, в першу чергу, електроенергією забезпечують об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі.