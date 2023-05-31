В Україні були масштабні відключення світла: яка ситуація в енергосистемі сьогодні

Напередодні, 30 травня, у 12 областях відключали світло через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України.

Вже сьогодні, 31 травня, у Міненерго заявили, що генерації електрики достатньо для покриття потреб споживачів. Крім того, запаси газу у сховищах перевищили 9,5 мільярда метрів кубічних.

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Світло повернули у 12 областей

Як зазначають, енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачам у 12 областях України, які залишилися без світла 30 травня. Відповідна комісія наразі почала вивчати причини, які призвели до розсинхронізації енергосистеми та аварійних відключень електроенергії.

У Міненерго додають, що через російський терор у прифронтових областях досі є проблеми зі світлом. Так, у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тисячі споживачів.

Крім того, внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади наразі працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Актуальна ситуація в енергосистемі України

Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються,

– йдеться у повідомленні.

Додають, що наразі у Україні триває масштабна ремонтна кампанія об'єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону.