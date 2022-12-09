У багатьох областях України – екстрені відключення: де немає світла, а де діють графіки 9 грудня

У деяких регіонах України 9 грудня тривають екстрені відключення. Отже, графіки не діють. Та є і ті регіони, де продовжують планово вимикати світло.

Ситуація в енергетичній системі України залишається складною. В яких регіонах не буде світла 9 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Чи буде світло у Києві

У Києві сьогодні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Що зі світлом на Рівненщині

З’явилися графіки відключень електроенергії 9 грудня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Електроенергія в Івано-Франківську

Графік увімкнень електроенергії на Прикарпатті 9 грудня. Попередньо, за стабільних умов, протягом доби кожна черга вмикатиметься та вимикатиметься на 3 години.

Години увімкнень можна побачити на зображенні нижче. Червоне – години без електроенергії. Біле – години з електроенергією. Помаранчеве – години, на які продовжуватиметься вимкнення, у разі введення додаткових обмежень, зміни лімітів або перевищення допустимого споживання області. У ці години відповідно до підчерг треба бути готовим до ймовірних вимкнень.



Відключення світла на Прикарпатті / фото Івано-Франківська ОВА

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10 – 15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Яка ситуація зі світлом на Вінниччині

В обленерго опублікували графік погодинного знеструмлення на Вінниччині 9 грудня:

1 черга: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Якщо відключення не відповідає графіку й світла немає понад 4 години (з урахуванням можливих відхилень), споживачів просять сповіщати про це в обленерго.

Чи діють графіки на Одещині

Наразі в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Запоріжжі вводять екстрені відключення світла

Внаслідок значного перевищення ліміту споживання електроенергії по Запорізькій області впроваджені екстрені стабілізаційні відключення електроенергії.

У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Чи буде електроенергія на Дніпропетровщині

9 грудня у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Львівщині діють графіки відключень світла

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для вашої зручност розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

На Черкащині люди залишаться без світла

Сьогодні по області продовжує діяти "жовтий" графік відключень електроенергії.

1 черга – дивитись тут.

Години відключень:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00-18:00

21:00-24:00

2 черга – дивитись тут.

Години відключень:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

Що буде зі світлом на Харківщині

Як стало відомо, у Харківській області діють лише планові графіки відключення електроенергії, аварійні поки що не застосовуються.

Електроенергія на Полтавщині

"Полтаваобленерго" повідомляє, що в області введено графік аварійних відключень.

Яка ситуація з електрикою на Хмельниччині

З'явився графік відключень світла на Хмельниччині 9 грудня. Одночасно вимикатимуть 3 черги, повідомляє обленерго. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / фото "Хмельницькобленерго"