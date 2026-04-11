Омельченко назвав дієві способи, як Україні уникнути відключень світла

Україна вже зараз входить у підготовку до наступної зими, бо ризики для енергосистеми нікуди не зникли. Великі електростанції лишаються вразливими, а будь-який дефіцит у пікові моменти знову повертає тему можливих відключень.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що уникнути нових проблем можна не лише за рахунок ремонту пошкоджених об'єктів. Він назвав кілька рішень, які мають зробити систему стійкішою і зменшити ризик відключень узимку.

Чому в Україні знову повернулися відключення світла?

Омельченко зауважив, що нинішні відключення показали проблему, про яку треба говорити ще до початку наступної зими. Частину навантаження система втратила через хмарну погоду, бо сонячні електростанції дають менше потужності.

До уваги! В Україні знову повернули графіки відключень не лише через наслідки російських ударів, а й через поточний дефіцит електроенергії. Експерти пояснюють це одразу кількома чинниками: хмарною погодою, через яку впала генерація сонячних електростанцій, обмеженням імпорту електроенергії та зниженням цін на ринку рішенням НКРЕКП. Через це частина газової генерації перестала працювати беззбитково, а в енергосистемі виник штучно поглиблений дефіцит.

Але головний удар, за його словами, завдало рішення НКРЕКП знизити прайскепи з 1 квітня.

У результаті цього зупинилася значна кількість газопоршньової, взагалі газової когенерації. Крім того, різко обмежився імпорт електричної енергії. І ми через це, в основному через регуляторне рішення, перейшли до графіків відключень, яких не було,

– наголосив Омельченко.

Саме після цього Україна знову повернулася до погодинних графіків, яких ще в березні не було. Тому проблему він бачить не лише в атаках Росії чи погоді, а й у рішеннях, які в чутливий момент послаблюють генерацію замість того, щоб її підтримати.

Як уникнути відключень світла взимку?

Великі теплові електростанції і теплоелектроцентралі лишаються дуже вразливими. Значна частина такої генерації вже зруйнована, а прикрити великі об'єкти за дефіциту ППО вкрай важко. Тому стійкість системи треба будувати інакше – через розподілену генерацію, яку складніше вразити і простіше захистити.

Для того, щоб система була більш енергетично стійкою, потрібно дійсно зробити розподілену генерацію, яку набагато важче вражати, тому що її більше за кількістю, її легше захистити,

– наголосив Омельченко.

Насамперед ідеться про когенераційні установки, модульні котельні і менші потужності, які можна швидше запускати на місцях. План на 1,5 гігавата до кінця року він оцінює стримано, але навіть часткове виконання вже дасть системі відчутну підтримку.

Навіть якщо він буде виконаний на 60 – 70%, це вже буде велика допомога нашій енергосистемі,

– сказав він.

Окремо Омельченко говорить і про біогаз. Україна має для цього сильну аграрну базу, а такий ресурс не залежить від світових цін на газ так, як імпортне паливо. Тому розвиток біоенергетики теж може дати системі додаткову стійкість і допомогти пройти зиму спокійніше.

