Роботи тривають: як вимикатимуть світло в Україні 28 грудня та яка ситуація зараз на Київщині

Ситуація в енергосистемі України після російських атак залишається складною. У неділю, 28 грудня, в більшості областей України триватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

28 грудня в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись. В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування відключень за конкретними адресами можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– закликали енергетики.

Водночас у Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених внаслідок атаки енергооб'єктах тривають

Росіяни знову били по Україні: що відомо