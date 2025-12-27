Укр Рус
24 Канал Новини України Роботи тривають: як вимикатимуть світло в Україні 28 грудня та яка ситуація зараз на Київщині
27 грудня, 19:10
2

Роботи тривають: як вимикатимуть світло в Україні 28 грудня та яка ситуація зараз на Київщині

Поліна Буянова
Основні тези
  • 28 грудня в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів через наслідки російських атак.
  • У Києві та Київській області продовжуються аварійні відключення, а відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

Ситуація в енергосистемі України після російських атак залишається складною. У неділю, 28 грудня, в більшості областей України триватимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Читайте також Світла немає, а лічильник продовжує "крутити": у чому причина 

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

28 грудня в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись. В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування відключень за конкретними адресами можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, 
– закликали енергетики.

Водночас у Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених внаслідок атаки енергооб'єктах тривають

Росіяни знову били по Україні: що відомо

  • У ніч на 27 грудня російські війська знову завдали удару по енергетиці. Під атакою опинилася зокрема газова та енергетична інфраструктура.
     

  • Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України", зауважив, що окупанти намагаються скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. 
     

  • Наразі аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об'єктів.