"Може бути гірше": Фурса спрогнозував, що може чекати на українців взимку

Попереду на українців чекає чергова непроста зима, а окупанти знову намагаються залякати масштабними ударами по інфраструктурі. Проте реальний перебіг подій і випробувань залежатиме від зовсім інших чинників, про які варто пам'ятати.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що ситуація з електроенергією взимку дійсно буде гіршою, ніж зараз. Водночас він наголосив, що ворогу навряд чи вдасться повністю зламати систему, адже українці мають колосальний досвід подолання подібних викликів.

Чи справді ворог хоче створити енергетичний острів у Києві?

Експерт нагадав, що залякування щодо знищення енергетичної інфраструктури звучать від агресора регулярно. Росія хоче нам вибити до листопада енергетику з листопада 2022 року.

Проте зараз окупанти дещо змінили пріоритети та фокусуються на конкретному напрямку – зараз мовиться не про енергетику України вже, а про енергетику виключно Києва.

З Києва хочуть створити острів і обрубати доставку. Це змагання: росіяни будуть вибивати, ми будемо відновлювати,

Чи є ймовірність, що в них вийде? Я думаю, що ні. Чи буде в нас ситуація з електроенергетикою гіршою, ніж зараз? Так, буде

– підкреслив Фурса.

Сергій Фурса зазначив, що населення вже суттєво підготовлене до викликів зі світлом, проте ситуація з теплом значно чутливіша. У питанні опалення вирішальну роль відіграватимуть саме температури за вікном.

Якщо буде зима, як минулого року, -20, тоді Кличко правий і краще бути десь в Ужгороді в цей момент. А якщо буде стандартна зима останніх 15 років, коли біля нуля, тоді це не смертельно,

– зазначив банкір.

Фурса про ризики взимку: дивіться відео