Як українці допомагають одне одному під час відключення світла: зворушлива історія

Внаслідок ракетних ударів по нашій державі у більшості регіонів проблеми з світлом. Та українці не опускають руки і знаходять альтернативні джерела електропостачання.

Незламні українці почали активно використовувати генератори. Проте ці пристрої створюють сильним шум і завдають клопоту іншим.

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Компенсація за шум від генератора

В одному з українських будинків сусіди почали скаржитися на власників квартири, у яких працює генератор. За словами співмешканців, їм заважає шум від роботи пристрою.

Але людяність все ж перемогла: власники генератора прикріпили листівку з посланням для сусідів. У якості компенсації співмешканцям пропонують приносити свої ґаджети для підзарядки.

Власники генератора запропонували компенсацію за шум / Фото Хаусвайф

В Україні частішають випадки отруєння чадним газом: що відомо

У п'ятницю, 25 листопада, в гаражі приватного будинку в Одеському районі знайшли двох постраждалих без свідомості. Медики оглянули тіла двох чоловіків 14 та 77 років та констатували смерть. За словами лікарів, підліток та пенсіонер померли за декілька годин до прибуття "швидкої".

У Балаклії внаслідок отруєння чадним газом загинула вся родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити. У квартирі правоохоронці знайшли тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка та дівчат віком 6 та 13 років. За словами їхньої родички, через низьку температуру в помешканні родина вирішила увімкнути газові конфорки.

Крім того, у селі Бобриця на Київщині сім’я використовувала для освітлення генератор, який перебував прямо в приміщенні. Унаслідок отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні.

Також трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

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