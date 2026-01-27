Внутрішня генерація відсутня, – експерт сказав, в яких областях найгірша ситуація з енергетикою

З початком похолодання в Україні, Росія чинить терор проти цивільного населення нашої держави, атакуючи енергетику. Така ситуація зумовлює багато труднощів. Особливо це стосується областей, які росіяни тривалий час обстрілювали, розраховуючи на повний колапс.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що ще із серпня 2025 року окупанти атакували певні регіони, щоб максимально пошкодити їхню інфраструктуру. Саме там ситуація зараз найскладніша ситуація.

Дивіться також Обмеження для всіх груп протягом доби: як вимикатимуть світло на Одещині 28 січня

У яких областях найскладніша ситуація зі світлом?

Олександр Харченко підкреслив, що, в цілому, в Україні ситуація з енергетикою контрольована. Однак Київщина, Одещина, Дніпро і Кривий Ріг стали головною ціллю для ворога. Саме там енергетика зазнала найбільших уражень.

Перш за все ситуація складна в Києві, де через час атаки відсутня внутрішня генерація, яка складала 40 – 50% київського електричного балансу. Зараз її просто не існує, немає в мережі. Відновлення цих потужностей точно займе доволі довгий час. Мова не йде про тижні – мова йде про місяці,

– зауважив він.

Однак всі докладають максимум зусиль, що ці труднощі вдалось пройти. Але, за словами директора Центру досліджень енергетики, попри складнощі, росіяни не досягли того ефекту, на який розраховували. Ситуація дійсно складна, але не катастрофічна.

Під час останніх масованих атак по енергетиці, наші сили ППО не мали достатньо ракет, що відбивати удари. Зараз ця ситуація, ймовірно, змінилась. Тому, на думку Харченка, протидія ворожій зброї буде знову ефективною.

Це означатиме, що з огляду на темпи відновлення, десь за тиждень ми матимемо більш-менш стабільні графіки. Ситуація крок за кроком буде покращуватися. Звісно, ми не застраховані від нових масованих атак й від їхніх наслідків. Але помірковано-оптимістичний прогноз виглядає таким чином,

– підкреслив він.

Крім того, з часом ставатиме тепліше і зникне потреба споживати багато електрики. Це також має вплинути на ситуацію у містах, енергетика яких постраждала найбільше.

В Україні проблеми з енергетикою: останні новини