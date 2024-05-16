"Відключення неминучі": у YASNO спрогнозували, коли почнеться справді складний період

Через значний дефіцит електроенергії 16 травня по всій Україні діють графіки погодинних відключень світла. У компанії YASNO спрогнозували, коли почнеться складний період.

Генеральний директор компанії зауважив, що відключення світла у населення, на жаль, було питанням часу. Також Сергій Коваленко наголосив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 8 гігаватів потужностей.

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"Нас чекає складний період"

Посадовець зауважив, що останні тижні був повний дисонанс. Попри обстріли, не було розуміння, наскільки ситуація складна. Саме в цей час ми втратили більшість маневрової генерації. Однак, енергетики 24/7 придумували схеми, як зробити так, щоб населення не відчувало останніх атак ворога. І їм це вдавалося.

Однак, не зараз. Дефіцит нікуди не дівся, імпорт має фізичні обмеження, а попит на електроенергію суттєво зростає через низьку температуру. Наразі низьку, а влітку навпаки, – через навантаження у зв'язку зі спекою.

У результаті обстрілів ми втратили 8 гігаватів потужностей. І в першу чергу маневрових потужностей як то ТЕС чи гідроелектростанцій. А значить, нас чекає складний період. І не стільки влітку, коли ми переживемо ці відключення, скільки взимку,

– заявив Коваленко.

Водночас додав, що зараз генераційні компанії й найбільші споживачі серед бізнесу зараз роблять усе, аби змінити ситуацію.

"Проте дуже важливо, щоб наш бізнес міг працювати, щоб у нас було кому створювати ВВП, підсилювати армію, щоб у людей була робота. Тому перекладати весь дефіцит на бізнес неправильно. Якщо ми хочемо перемогти, то треба робити паритет між населенням та бізнесом, тому, на жаль, відключення для нас з вами неминучі", – підкреслив гендиректор YASNO.

Додав, що, звісно, можливо, зараз енергетики видумують нову схему, як зробити нестачу електроенергії не настільки відчутною, але українці мають пройти цей складний шлях.

"І кожний має розуміти свою відповідальність у цьому питанні, і кожен з нас має обмежити своє споживання. І ми пройдемо цей етап, і все відновимо, все здолаємо, тому що перемога буде за нами!" – наголосив Коваленко.

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