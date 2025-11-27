Обмеження діятимуть для усієї України: як відключатимуть світло 28 листопада
- 28 листопада в усіх областях будуть діяти обмеження на споживання електроенергії.
- Відключення діятимуть з 00:00 до 23:59 з різною інтенсивністю для усіх споживачів.
В усіх областях України впродовж п'ятниці, 28 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через складну ситуацію в енергосистемі після атак на відповідні об'єкти.
Відключення діятимуть у регіонах протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 28 листопада?
За даними Укренерго, відповідні обмеження зачеплять абсолютно всі області. Причиною запровадження відключень енергетики називають наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Протягом 28 листопада, як зазначається, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть з 00:00 до 23:59.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– ідеться у повідомленні.
Яка ситуація в енергетиці?
Наразі найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається у прифронтових та прикордонних частинах України. Йдеться про Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область, які найбільше страждають від ударів.
Попри атаки, прогноз погоди свідчить, що можна покращити ситуацію щодо графіків відключень світла вже найближчим часом. Але поліпшення буде не в усіх регіонах, його важко гарантувати прифронтовим регіонам.
Зазначимо, що тривалість відключень визначається можливостями передачі струму між регіонами та пошкодженнями магістральних мереж. Енергосистема обмежена у можливостях передачі енергії на великі відстані.