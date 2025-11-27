Обмеження діятимуть для усієї України: як відключатимуть світло 28 листопада

В усіх областях України впродовж п'ятниці, 28 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через складну ситуацію в енергосистемі після атак на відповідні об'єкти.

Відключення діятимуть у регіонах протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 28 листопада?

За даними Укренерго, відповідні обмеження зачеплять абсолютно всі області. Причиною запровадження відключень енергетики називають наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Протягом 28 листопада, як зазначається, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть з 00:00 до 23:59.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– ідеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергетиці?