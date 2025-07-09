Укр Рус
24 Канал Новини України У Миколаєві аварія на водозборі: немає води в одному з районів, можливе повне відключення
14 липня, 11:22
1

У Миколаєві аварія на водозборі: немає води в одному з районів, можливе повне відключення

Юлія Муріна
Основні тези
  • У Миколаєві сталася аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. У Корабельному районі припинено водопостачання.
  • У місті водопостачання буде здійснюватися з пониженим тиском. Ймовірне повне відключення.

У Миколаєві 14 липня сталася аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Через це можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Читайте, що було раніше Понад 250 населених пунктів були без світла: на Миколаївщині сталося масштабне знеструмлення 

Що відомо про відключення води у Миколаєві 14 липня?

Близько 10:20 посадовець написав, що в Миколаєві можливі перебої з водопостачанням через аварію. Віталій Кім зазначив, що бригади вже працюють над відновленням. Очікується, що протягом доби все виправлять.

Уже о 10:45 "Миколаївводоканал" повідомив, що внаслідок аварії на водозборі припинено постачання в Корабельному районі.

У місті водопостачання буде здійснюватися з пониженим тиском! Ймовірна ситуація – повного відключення водопостачання. В кого є можливість, зробіть запас води!
 – наголосили у водоканалі.

Дивіться також У Миколаєві пролунали вибухи: місто атакували ударні БпЛА, розпочалася пожежа 

Зверніть увагу! Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 15 липня. Жителів закликають слідкувати за оголошеннями.