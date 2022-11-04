"Води нема, але ви тримайтесь" : хмельничанка отримала від водоканалу светр з цікавим написом

Жителька Хмельницького Людмила Шевчук сплатила послуги за водопостачання на рік вперед. Директор "Хмельницькводоканалу" Олександр Новосад подарував жінці брендовану кофтину.

Своєрідний конкурс керівник водоканалу оголосив 31 жовтня. У своєму фейсбуці він пообіцяв, що подарує брендований одяг від підприємства споживачам, які проплатять послуги підприємства.

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Іронія від водоканалу

Людмила Шевчук сплатила за послуги підприємства відразу на рік вперед. Новосад зазначив, що був вражений цим вчинком.

Судячи з квитанцій, які опублікував директор водоканалу, сумарно жінка заплатила 2,8 тисячі гривень. В подарунок Людмилі вручили кофту з написом "Води нема, але ви тримайтесь".

Як підготуватись до аварійного відключення водопостачання

У Центрі стратегічних комунікацій людей закликали заздалегідь розрахувати запас використання води вдома, відповідно до кількості членів сім'ї.

Зокрема, для однієї дорослої людини на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею) та 10 – 12 літрів – для гігієнічних процедур і приготування їжі.

Варто розрахувати кількість води на сім'ю та мати запас для всіх щонайменше на 72 години, тобто на три доби. Детальнішу інструкцію на випадок відсутності води читайте за посиланням.

Це вже не перший конкурс від підприємства. Зокрема, в липні водоканал оголосив конкурс на найкращі написи на брендованих футболках. В результаті обрали три варіанти: "Бережіть воду – мийтеся удвох", "Вода – не розкіш, вода – основа життя", "Вода буде, коли включимо". Трьом переможцям подарували по 700, 500 та 300 гривень відповідно.

Як діяти на випадок відсутності водопостачання / Інфографіка 24 каналу

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