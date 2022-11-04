"Води нема, але ви тримайтесь" : хмельничанка отримала від водоканалу светр з цікавим написом
Джерело:Олександр Новосад
Жителька Хмельницького Людмила Шевчук сплатила послуги за водопостачання на рік вперед. Директор "Хмельницькводоканалу" Олександр Новосад подарував жінці брендовану кофтину.
Своєрідний конкурс керівник водоканалу оголосив 31 жовтня. У своєму фейсбуці він пообіцяв, що подарує брендований одяг від підприємства споживачам, які проплатять послуги підприємства.
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Іронія від водоканалу
Людмила Шевчук сплатила за послуги підприємства відразу на рік вперед. Новосад зазначив, що був вражений цим вчинком.
Судячи з квитанцій, які опублікував директор водоканалу, сумарно жінка заплатила 2,8 тисячі гривень. В подарунок Людмилі вручили кофту з написом "Води нема, але ви тримайтесь".Зазначимо! Це вже не перший конкурс від підприємства. Зокрема, в липні водоканал оголосив конкурс на найкращі написи на брендованих футболках. В результаті обрали три варіанти: "Бережіть воду – мийтеся удвох", "Вода – не розкіш, вода – основа життя", "Вода буде, коли включимо". Трьом переможцям подарували по 700, 500 та 300 гривень відповідно.
Як підготуватись до аварійного відключення водопостачання
- У Центрі стратегічних комунікацій людей закликали заздалегідь розрахувати запас використання води вдома, відповідно до кількості членів сім'ї.
- Зокрема, для однієї дорослої людини на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею) та 10 – 12 літрів – для гігієнічних процедур і приготування їжі.
- Варто розрахувати кількість води на сім'ю та мати запас для всіх щонайменше на 72 години, тобто на три доби. Детальнішу інструкцію на випадок відсутності води читайте за посиланням.
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