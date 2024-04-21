Чудова нагода змінити життя на краще: у Львові відкрили Центр освіти з безкоштовними курсами
Джерело:ЛМР
На базі львівської Медіатеки, що на вулиці Мулярській, 2А, відкрили Координаційний центр неформальної освіти дорослих. Там впроваджуватимуть ще більше безкоштовних освітніх можливостей для мешканців Львівської громади, ветеранів і внутрішніх переселенців.
Варто зауважити, що Мережа Центрів Едукації працює ще з 2019 року. Вона спільно з Інститутом міста та управлінням культури Львова реалізувала концепцію навчання на базі міських бібліотек.
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Станом на сьогодні мережа охоплює 9 бібліотек, де відбуваються різноманітні курси для дорослих. За 5 років відбулося понад 200 безкоштовних навчальних курсів для більш ніж 13 тисяч людей.
У Львові відкрили Центр неформальної освіти для дорослих
Мережа Центрів Едукації нарешті отримала нове стале приміщення, куди може прийти кожен охочий.
Ми до цього йшли 5 років. Саме наявність Координаційного центру неформальної освіти дорослих дасть нам змогу ще більше розвивати нашу діяльність, впроваджувати ще більше освітніх і навчальних програм, – розповіла керівниця Центрів Едукації, менеджерка проєктів КУ Інститут міста Вікторія Фургало.
Вона додала, що кількість людей, які хочуть долучатись до навчань, постійно зростає. У них виникає багато запитань, і саме тут вони зможуть об'єднуватись, отримувати консультації та дізнаватись про всі нові проєкти.
Простір повністю реконструювали / Фото Романа Балука, ЛМР
За словами Вікторії, створення центру є важливим кроком для підтримки членства у мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються, куди Львів приєднався цього року. Простір бібліотеки на Мулярській, 2А, повністю реконструювали. Там можна знайти:
- велику лекційну залу з амфітеатром,
- комфортний коворкінг із зонуванням для колективної та індивідуальної роботи,
- окрему залу для воркшопів,
- рецепцію з книговидачею,
- вбиральню,
- кухню,
- координаційний центр неформальної освіти дорослих від Мережі Центрів Едукації.
Дизайн розробила Катерина Штомпель. Вона ж реалізувала проєкт. Тож відтепер перший поверх Центральної муніципальної бібліотеки виглядає як відкритий простір з наповненими книжками полицями та місцями для навчання й саморозвитку.
У Центр освіти для дорослих може прийти кожен охочий / Фото Романа Балука, ЛМР
Варто зауважити, що бібліотека продовжує свої звичні функції – видачу книжок, обслуговування читачів та читачок тощо. Проте тут також можна буде записатись на освітні курси або воркшопи, пройти навчання з проєктного менеджменту, або реалізувати свій власний курс.
"У час глобальних інформаційних трансформацій бібліотека шукає свого місця в суспільстві. Відтак наша Медіатека служить базовою установою, де розвивається освітній проєкт нашого міста. Партнерство з Інститутом міста, Центрами Едукації та закордонними партнерами дає змогу в центрі Львова, в доступному просторі створити для містян інтерактивний і живий осередок", – зазначив директор Львівської муніципальної бібліотеки Василь Кметь.
Записатися на курси чи консультації можна на сайті "ЦЕ" / Фото Романа Балука, ЛМР
До ремонту та облаштування цього приміщення долучилася низка іноземних донорів, зокрема:
- DVV International (Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини),
- Програма розвитку ООН,
- Польська допомога (Фундація Ягеллонська за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі).
"Сьогодні мережа Центрів Едукації отримала свою домівку. Це простір для неформальної освіти, щоб підтримувати різні сфери життя людини: фізичне і ментальне здоровʼя, добробут, успіх, розвиток, захист, самовпевненість. Вірю, що ця локація якраз на це й працюватиме", – заявив директор Представництва DVV International в Україні Олег Смірнов.