Відкритий терор населення: на окупованих територіях росіяни намагаються встановити режим

7 березня 2022 , 12:59
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukrainerces of Ukraine

Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 7 березня 2022 року.

Згідно з інформацією, на окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим.

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Це відбувається за допомогою використання неприхованого терору, який спрямований на місцеве населення.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.

Автор: Марія Лелека