Відкритий лист до Британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC

Шановні колеги!

Британська компанія суспільного телерадіомовлення British Broadcasting Corporation (ВВС) декларує, що у своїй діяльності керується найвищими стандартами журналістики, що передбачає збалансованість та коректні формулювання (форми) при подачі інформації, якої б теми вона не торкалася.

Саме тому було дивним побачити політику хибних мовних стандартів та абсолютно некоректні формулювання у публікації матеріалів на сайті ВВС. Висновок напрошується після ознайомлення із цим матеріалом.

Інтерв’ю з Віктором Медведчуком, опубліковане українською і російською мовами, має суттєві відмінності у формі подачі: у російській версії редакція ВВС із незрозумілих міркувань свідомо вживає форми "на Україні" та "в Донбасі":

Така груба помилка у тексті трапляється не один раз і не випадково! Впродовж всього тексту згаданого інтерв’ю відбувається умисне вживання такої форми, і це не пряма мова спікера, а саме авторський текст журналіста ВВС:

Вважаємо за необхідне нагадати поважному і авторитетному медіа – ВВС, що правильною формою вживання прийменників є – "в Україні" та "на Донбасі" як українською, так і російською мовами. Дискусії на цю тему, що свого часу точилися, здебільшого обгрунтовували хибну форму аргументами "так говорили всегда", "Украина всегда была частью России". Проте керуватися антиукраїнською аргументацією не є пристойним для Британської мовної корпорації!

Прийменник "на" вживається в тому разі, коли йдеться не про незалежну країну, а лише про якусь її частину (територію). І російське "на Украине" – це не "форма вживання, що склалася в російській мові історично" – це наслідок багаторічної окупації нашої держави комуністичним режимом, що прийшов до нас від "північного сусіда" і мав на меті нав’язування нам меншовартості.

Колеги із ВВС, такі подвійні стандарти є неприпустимими у журналістській роботі! Навіть, якщо вам дуже хочеться сподобатися російській аудиторії читачів! Сподіваємося, керівництво і колектив ВВС буде нести відповідальність за свої тексти, розуміючи всі наслідки "неточних перекладів". Просимо виправити грубі помилки у російській версії публікації!

Редакція 24 каналу (одноголосно)

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