10:48
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Відкритий лист до Британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC

      289 Читать новость на русском
      Відкритий лист 24 каналу до BBC
      Відкритий лист 24 каналу до BBC / deschide.md

      Шановні колеги!

      Британська компанія суспільного телерадіомовлення British Broadcasting Corporation (ВВС) декларує, що у своїй діяльності керується найвищими стандартами журналістики, що передбачає збалансованість та коректні формулювання (форми) при подачі інформації, якої б теми вона не торкалася.

      Саме тому було дивним побачити політику хибних мовних стандартів та абсолютно некоректні формулювання у публікації матеріалів на сайті ВВС. Висновок напрошується після ознайомлення із цим матеріалом.

      Інтерв’ю з Віктором Медведчуком, опубліковане українською і російською мовами, має суттєві відмінності у формі подачі: у російській версії редакція ВВС із незрозумілих міркувань свідомо вживає форми "на Україні" та "в Донбасі":

      Така груба помилка у тексті трапляється не один раз і не випадково! Впродовж всього тексту згаданого інтерв’ю відбувається умисне вживання такої форми, і це не пряма мова спікера, а саме авторський текст журналіста ВВС:

       

      Вважаємо за необхідне нагадати поважному і авторитетному медіа – ВВС, що правильною формою вживання прийменників є – "в Україні" та "на Донбасі" як українською, так і російською мовами. Дискусії на цю тему, що свого часу точилися, здебільшого обгрунтовували хибну форму аргументами "так говорили всегда", "Украина всегда была частью России". Проте керуватися антиукраїнською аргументацією не є пристойним для Британської мовної корпорації!

      Прийменник "на" вживається в тому разі, коли йдеться не про незалежну країну, а лише про якусь її частину (територію). І російське "на Украине" – це не "форма вживання, що склалася в російській мові історично" – це наслідок багаторічної окупації нашої держави комуністичним режимом, що прийшов до нас від "північного сусіда" і мав на меті нав’язування нам меншовартості.

      Колеги із ВВС, такі подвійні стандарти є неприпустимими у журналістській роботі! Навіть, якщо вам дуже хочеться сподобатися російській аудиторії читачів! Сподіваємося, керівництво і колектив ВВС буде нести відповідальність за свої тексти, розуміючи всі наслідки "неточних перекладів". Просимо виправити грубі помилки у російській версії публікації!

      Редакція 24 каналу (одноголосно)

      Лист відкритий до підпису

      blog_ava
      День літнього сонцестояння: прикмети та традиції
      сьогодні
      10784
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Журналісти Медіа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хімічна кастрація педофілів: чому вчить злочин проти Дарії Лук'яненко?
      сьогодні , 08:40 Хімічна кастрація педофілів: чому вчить злочин проти Дарії Лук'яненко?
      Наталія Лебідь 1473
      Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      20 червня , 22:00 Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      Блог Соцмережі 1100
      Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      20 червня , 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      1000
      Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      20 червня , 20:50 Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      Євгенія Мазур 2406
      Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
      20 червня , 19:37 Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
      2387
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук