Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину стосовно причетних до неправомірної розтраті коштів на юридичні послуги компанії "Астерс Консалт" Приватбанку та зловживань співробітників Національного банку України (НБУ), зокрема, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.

Про це йдеться в листі ДБР громадської організації "Громадський комітет національної безпеки", текст якого є у розпорядженні "Українських новин".

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020000000001029,

– вказано в листі до "Громадського комітету національної безпеки".

Раніше ГО "Громадський комітет національної безпеки" звернулася до ДБР із проханням розслідувати факти кримінальних правопорушень. Йдеться про завищену вартість юридичних послуг та причетності співробітників НБУ до розтрати коштів на юридичні послуги "Астерс Консалт" за договором з Приватбанком.

Згідно з даними листа, витрати Приватбанку за контрактом з AlixPartners з 2017 року склали 265 млн гривень, а з "Астерс Консалт" близько 700 млн гривень.

"Ми вважаємо, що в діях посадових осіб НБУ, директора та власника ТОВ "Астерс" і ТОВ "Астерс Консалт" Дідковського Олексія Володимировича, Рожкової Катерини Вікторівни та інших посадових осіб НБУ та "Приватбанку" є ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України", – сказано в зверненні "Громадської ради національної безпеки".

Нагадаємо, раніше видання "Обозреватель" писало, що державний Приватбанк і Нацбанк України витратили на нібито боротьбу із колишнім власником фінансової установи Ігорем Коломойським 900 млн гривень. Велика частина цієї суми дісталася українській юридичній компанії "Астерс Консалт" Олексія Дідковського.

Як раніше повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав позов до Господарського суду Києва до ексвласників і топменеджерів "Платинум Банку", серед яких і заступник голови НБУ Катерина Рожкова. ФГВФО обгрунтовував позов тим, що колишні посадові особи "Платинум Банку", "внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, що виразилося в прийнятті необгрунтованих рішень", завдали збитків банку в розмірі 14,8 млрд гривень, який складається з сум неповернених і списаних у збиток кредитних коштів.