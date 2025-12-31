Росіяни у Маріуполі влаштували свято на місці однієї з найбільших трагедій

Наприкінці року окупанти влаштували урочисте святкування з нагоди відкриття драмтеатру у Маріуполі. Ворог сподівається, що під галас пісень та овацій світ забуде про воєнний злочин, який стався на цьому місці майже 4 роки тому. Але дарма.

Світ не забув, що 16 березня 2022 року російська авіація скинула на драмтеатр фугасну бомбу, попри те, що це був цивільний об'єкт, попри те, що перед будівлею великим літерами було написано: "Діти". За різними підрахунками, в театрі загинуло від 300 до 600 людей, які переховувалися там від ворожих обстрілів, передає 24 Канал із посиланням на Insight News.

Як Росія "піариться" на кістках?

Окупанти майже відразу поспішили "відхреститися" від масової загибелі людей у Маріуполі. Ворожа пропаганда почала поширювати фейкові версії про те, що театр був знищений вибухом зсередини, і за відповідає Україна.

А у липні 2023 року Росія розпочала "відновлення" театру в липні 2023 року, заливши підвал бетоном. Противник намагався не лише приховати вбивство цивільних, але й створити ілюзію "нормального життя" у місті під російським контролем, особливо для західної аудиторії.

І от 28 грудня російська окупаційна влада офіційно відкрила театр після того, що вони назвали "реставрацією". Відкриття супроводжувалося виставою "Червоненька квітка" – російською казкою – та концертом, на якому були присутні прокремлівські діячі, зокрема ватажок "днр" Денис Пушилін, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов і актор Володимир Машков – усі вони пов'язані з російською воєнною пропагандою.

Зверніть увагу! Так звана "реставрація" охоплювла заливання підвалу бетоном, що фактично знищило можливі докази злочину. Фасад, який раніше був облицьований білим кримським каменем, замінили просто пофарбованою цеглою. Скульптурні елементи відновили грубо й неточно. Те, що сьогодні називають відреставрованим театром, насправді є лише імітацією, а не справжнім відновленням.

Кремль розгорнув масштабну пропагандистську кампанію навколо так званого "відкриття Маріупольського театру". У ній задіяли не лише підсанкційні російські державні медіа, а й дезінформаційну мережу Pravda та прокремлівські сайти в країнах Європейського Союзу. У цих матеріалах російські фейкові ресурси намагаються перекласти відповідальність за знищення театру на "українських неонацистів". Росія через своїх агентів впливу за кордоном намагається приховати та виправдати ймовірний воєнний злочин.

Останні новини про відкриття театру у Маріуполі?