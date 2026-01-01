Укр Рус
1 січня, 18:53
За прикладом Тель-Авіва: Садовий відповів, коли можливе відкриття Львівського аеропорту

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що відкриття Львівського аеропорту пов'язане з безпекою, тому не можна орієнтуватись на досвід Ізраїля.
  • Садовий очікує на можливості для відкриття аеропортів в Україні, зокрема у Львові та Києві.

Протягом минулого року тривали дискусії щодо відкриття Львівського аеропорту. Теоретично він міг би працювати, адже в Ізраїлі, попри удари, аеропорт відкритий.

Однак міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що в Тель-Авіві є інша ситуація щодо безпеки. Тому питання відновлення роботи аеропорту у Львові поки відкрите.

Коли можливе відкриття Львівського аеропорту?

За словами міського голови Львова, питання Львівського аеропорту насамперед починається з питання безпеки. Якщо взяти в приклад Ізраїль, то в Тель-Авіві аеропорт працює, попри загрози ударів. Однак важливо зрозуміти, що в цій країні діють інші заходи безпеки. Зокрема, Ізраїль має більшу кількість зенітних ракетних комплексів Patriot.

Водночас відкрити аеропорт у Львові для регулярних рейсів сьогодні, на жаль, неможливо, 
– наголосив він.

Садовий додав, що він очікує на "вікно" можливостей для відкриття аеропортів в Україні. Зокрема, мовиться про Львів та Київ.

Дискусії щодо відкриття аеропорту у Львові: коротко

  • В березні 2025 року генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська повідомляла, що відкриття аеропорту може відбутись в кінці вести або влітку, але цього не сталось.

  • Тим часом авіакомпанія Wizz Air має намір відновити рейси в Україну до Києва та Львова впродовж 6 тижнів після оголошення про припинення вогню.

  • Раніше також було відомо, що аеропорт "Львів" розглядає можливість відновлення рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Для цього розробили операційний документ евакуації пасажирів, також постійно проводяться тренування евакуації людей.