В ЄС не впевнені, що лідери зможуть схвалити відкриття переговорів про вступ України

В ЄС досі не узгодили спільну позицію щодо відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Проти цього рішення виступає угорський прем'єр Віктор Орбан, з боку Роберта Фіцо в Брюсселі наразі не бачать загрози.

Стосовно фінансової допомоги та виділення 50 мільярдів євро на чотири роки консенсус зростає. Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Читайте також Росія перегруповує війська, мобілізує більше солдатів, – Боррель закликав ЄС підтримати Україну

Рішення прийматимуть європейські лідери

Історичне засідання Європейської ради відбудеться у четвер та п'ятницю вже цього тижня. У Брюсселі не виключають, що зустріч може затягнуться і до суботи. За словами європейського високопосадовця, "лідери матимуть бажання розв'язати питання до кінця року".

Наразі посли держав-членів ЄС не змогли досягти спільного рішення щодо тем, які на порядку денному засідання. Для України це відкриття переговорів про вступ, подальша фінансова підтримка розміром в 50 мільярдів євро на чотири роки, п'ять мільярдів для військових потреб у рамках European Peace Facility, 12-й пакет санкцій і подальша доля заморожених російських активів.

Головним опозиціонером зараз є угорський прем'єр Віктор Орбан. Раніше він дорікав відсутністю українського закону, який би дозволяв навчання угорською мовою нацменшині. За словами високопосадовця, питання відкриття переговорів стало "більш геополітичним".

Я не можу сказати сьогодні, чи буде це можливо. Я думаю, що тиск буде величезним,

– прокоментував відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Високопоставлений дипломат зазначив, зустрічі європейських лідерів з угорським прем'єром свідчать про їхнє бажання зрештою досягти політичного консенсусу.

Ми перебуваємо в постійному контакті з угорською делегацією, щоби знайти якесь рішення і досягти позитивного результату, і це буде продовжуватися до початку Європейської Ради,

– сказав співрозмовник.

Утім, попри чутки словацький прем'єр Роберт Фіцо, який раніше робив антиукраїнські заяви, досі не виступає проти відкриття перемовин про вступ.

"Поки що у нас немає жодних ознак, що це може бути проблемою, але краще запитати його безпосередньо", – відповів високопосадовець.

На столі будуть рішення не тільки для України, але й для інших країн – Молдови, Грузії, Боснії та Герцоговини. Поки невідомо, чи ухвалюватимуть рішення пакетом, оскільки євроінтеграційний процес "заснований на перевагах". Утім, за словами європейського дипломата, між європейськими лідерами може виникнути складна політична дискусія.

"Дехто може сказати: "Якщо ви не приймаєте це, то як я можу погодитися на інше?", – вважає співрозмовник.

50 мільярдів євро для України

За словами високопоставленого дипломата, країни ЄС можуть знайти рішення, яке допоможе обійти вето Угорщини у питанні виділення макрофінансової допомоги на 2024 – 2027 роки. Зокрема, країни-члени ЄС можуть зробити забезпечити це з національних бюджетів, а не з бюджету Євросоюзу. Втім, у Брюсселі сподіваються, що вдасться ухвалити додаткове фінансування в раніше узгодженому форматі.

Якщо вам потрібно знайти спосіб, я не впевнений, що інші погодяться на це, але ми повинні розглянути можливості,

– сказав дипломат.

Він зазначив, що серед держав-членів є "зростаючий консенсус" з цього питання.