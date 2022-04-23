Відкриття посольства, санкції і військова підтримка: про що Джонсон домовився з Зеленським

Одним із найбільш потужних союзників України є Велика Британія. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Борис Джонсон обговорили нові домовленості.

Джонсон повідомив, що розповів Зеленському про нові кроки підтримки України. Вона стосується кількох секторів.

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Ми надаємо подальшу військову допомогу, в тому числі захищені транспортні засоби. Ввели нові санкції проти військовослужбовців Росії. Ми знову відкриємо наше посольство в Києві, демонструючи нашу солідарність з українським народом,

– сказав Джонсон.

За його словами, уряд Великобританії також допомагає збирати докази військових злочинів.

Джонсон наголосив, що Росія повинна відповідати за свої дії.

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