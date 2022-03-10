Відкривають гуманітарні коридори з Гостомеля та Ірпеня
10 березня 2022 , 09:27Читать новость на русском
В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори, аби люди могли евакуюватись з небезпечних місць. Зокрема, з Гостомеля, Бородянки, Бучі та Ірпеня Київської області.
З цих міст маршрут прямуватиме на Київ. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
До теми В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори: маршрути
Виїхати люди зможуть на громадському транспорті або власних автомобілях. Крім міст Київщини, коридори відкрили і в інших областях.
Окупанти від початку війни нещадно обстрілювали Гостомель, Буча та Ірпінь. У МВС навіть заявили, що ці міста стали другим Донецьким аеропортом.
Дивіться брифінг Ірини Верещук: