Відкривають гуманітарні коридори з Гостомеля та Ірпеня

В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори, аби люди могли евакуюватись з небезпечних місць. Зокрема, з Гостомеля, Бородянки, Бучі та Ірпеня Київської області.

З цих міст маршрут прямуватиме на Київ. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До теми В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори: маршрути

Виїхати люди зможуть на громадському транспорті або власних автомобілях. Крім міст Київщини, коридори відкрили і в інших областях.

Окупанти від початку війни нещадно обстрілювали Гостомель, Буча та Ірпінь. У МВС навіть заявили, що ці міста стали другим Донецьким аеропортом.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Дивіться брифінг Ірини Верещук: