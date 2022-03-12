Відкривають нові гуманітарні коридори: перелік маршрутів

Сьогодні, 12 березня, відкривають нові гуманітарні коридори. Зокрема, із Запоріжжя до Маріуполя. Звідти вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей на зворотньому шляху.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона сподівається, що всі заплановані маршрути будуть вдалими і Росія дотримається обіцянки не стріляти.

До теми Верещук назвала міста під Києвом, з яких 12 березня йтиме гуманітарний коридор до столиці

Маршрути коридорів

Із Запоріжжя до Маріуполя. Через Василівку, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш. З обов'язковим розмінуванням усього маршруту. Колона автобусів та гуманітарної допомоги вирушить вже сьогодні.

Через Василівку, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш. З обов'язковим розмінуванням усього маршруту. Колона автобусів та гуманітарної допомоги вирушить вже сьогодні. Із міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське. З Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей.

Через Токмак, Василівку, Кам'янське. З Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей. Із Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.

Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку. Із селища Козаровичі до Києва. Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород.

Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород. Із селища Микуличі до Києва. Через Мішаєво, Березову, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Стоянку, Гореничі, Гнатівку, Білогородку.

Через Мішаєво, Березову, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Стоянку, Гореничі, Гнатівку, Білогородку. З Андріївки до Житомира. Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю. Автобуси для евакуації направлять з Білої Церкви.

Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю. Автобуси для евакуації направлять з Білої Церкви. З міста Макарів Київської області до Житомира. Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю.

Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю. З Бородянки Київської області до Житомира. Через Пісковку, Малин, Радомишль.

Через Пісковку, Малин, Радомишль. З Тростянця Сумської області до Полтави. Через Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. Люди їхатимуть автобусами та на власному транспорті.

Через Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. Люди їхатимуть автобусами та на власному транспорті. Із Сум до Полтави. Через Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.

Через Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. З міста Лебедин Сумської області до Полтави. Через Штепівку, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.

Через Штепівку, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. З Конотопу до Полтави. Через Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.

Через Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни. Із селища Велика Писарівка Сумської області до Полтави. Через Охтирку, Хухру, Котельву. Люди їхатимуть на свому транспорті та на автобусах.

Через Охтирку, Хухру, Котельву. Люди їхатимуть на свому транспорті та на автобусах. Із селища Краснопілля до Полтави. Через Верхню Сироватку, Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровиці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю, Лубни.

Дивіться брифінг Ірини Верещук: