Московські генерали думають, як втекти з України, – Піонтковський про "відкриття другого фронту"

Росія продовжує залякувати своїх сусідів війною. Проте наразі ніхто не боїться погроз від Володимира Путіна.

Про це для 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Московські генерали сьогодні думають про те, як би їм втекти з України, але не про те, щоб відкривати другий чи третій фронт. Ви зауважили, яка вже звична реакція на російські погрози й путінські понти після того, як Литва ввела блокаду на підсанкційні товари? Прозвучали заяви, що росіяни вичерпали дипломатичні заходи й застосовуватимуть практичні воєнно-технічні дії. Проте зараз ніхто Путіна не боїться", – сказав Піонтковський.

Україна змінює світову політику

Публіцист зазначив, що Норвегія ввела блокаду на окремі товари для Росії. Проте не бояться окупантів навіть країни, які начебто залежні від Росії.

Гляньте, яких ляпасів надавав Путіну фактично в прямому ефірі президент Казахстану Токаєв. Героїчний спротив української армії змінив все й у Європі, й у світі. Путіна не бояться й дають йому відсіч,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що Україна вже змінює світову політику. Вона стала лідеркою вільного світу й всі дискусії про прийняття України до НАТО смішні. Публіцист вважає, що Україна робить для безпеки Заходу в десятки разів більше ніж будь-який член альянсу.

Тиснуть на Литву

З'явилась інформація, що до Калінінграда, попри санкції, таки відновлять постачання товарів. Піонтковський назвав це лінією, яку не може уникнути стара Європа. Мовиться про те, що не треба принижувати Росію, а треба допомогти Путіну зберегти обличчя.

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"Про це говорить італійський план, з яким Макрон, Драгі й Шольц приїжджали в Україну. Це план капітуляції України й план майбутніх територіальних поступок. Такі настрої нікуди не поділися", – сказав Піонтковський

Він зазначив, що європейські чиновники зараз тиснуть на Литву з метою, щоб вона не дотримувалася санкцій, які вони ж ввели. Проте Литва не піддається на такі закиди й дотримуватиметься всього законодавства.

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