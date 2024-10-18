В Офісі Президента розповіли, чи відкриють аеропорт в Ужгороді

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак згадував про відкриття одного з аеропортів в Україні. Ймовірно, йшлося про найвіддаленіше летовище в Ужгороді, але наразі це питання на паузі.

Поки там планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту. Про це в інтерв'ю виданню LB.ua розповів заступник голови Офісу Президента Віктор Микита.

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Потягом – вигідніше

В аеропорту "Ужгород" є спільна смуга зі Словаччиною. Наразі летовище передали Міністерству внутрішніх справ.

Інших аеропортів у місті немає.

На території Закарпаття є старий військовий, який знищений. Інші перепродані з купою кримінальних проваджень, тому ні, більше немає,

– розповів Віктор Микита.

Аеропорт в Ужгороді, за його словами, може забезпечити лише чартерні громадські рейси.

"Політика МВС це дозволяє. ДСНС – це цивільна авіація, не військова. Військових літаків там не може бути, логістика невдала в цілому", – додав він.

Також Микита зауважив, що проблемною є відстань: від Києва до Закарпаття – 800 кілометрів, а від Харкова – ще більше. З огляду на це, інколи зручніше скористатися залізницею, щоб дістатися до польського аеропорту.

"Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", – підсумував заступник голови Офісу Президента.