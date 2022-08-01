Чи відкриють українські McDonald's у серпні: що кажуть у компанії

Популярна мережа фаст-фудів McDonald's не планує відновлювати роботу в українських містах вже у серпні. Компанія має амбіції відновити роботу в окремих регіонах, але конкретного рішення про відкриття немає.

У McDonald's постійно оцінюють ситуацію в Україні

Алеся Муджирі, керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's, спростувала інформацію, що мережа відновить роботу в Україні вже у серпні. Вона заявила, що ця інформація є неправдивою.

До речі У "Вкусно і точка", який замінив McDonald's, продають запліснявілі булочки і зіпсовані соуси

За її словами, у McDonald's постійно оцінюють ситуацію та справді мають амбіції відновити роботу в деяких областях. Та, як наголосила Алеся Муджирі, через теперішню ситуацію компанія не може озвучувати конкретні плани.

Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому,

– пояснила вона.

Що відомо про відкриття McDonald's в Україні