Синоптик заявив про перші весняні сигнали: коли і як зміниться погода в Україні

В останніх оновленнях провідних Європейських центрів прогнозування з’являються перші весняні сигнали. Утім, до цього моменту до України ще прийде похолодання з короткочасними морозами.

Подекуди будуть зниження до 24 градусів морозу. Про це повідомив керівник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

Що прогнозують синоптики?

Синоптик розповів, що 7 лютого чорноморський циклон рухатиметься через Крим далі на північний схід, і будуть опади. Наприкінці тижня у тиловій частині південного вихору інтенсивність опадів зменшиться до невеликого снігу.

У зв'язку з цим, за його словами, температура повітря знизиться, а на дорогах виникатиме ожеледиця. Вже з початком нового тижня домінувати почне антициклон зі Скандинавії, який призведе до заходу арктичного повітря.

Зокрема, згідно з прогнозом, на території Черкаської області протягом ночі температура повітря коливатиметься в межах від 13 до 18 градусів морозу, у денні години вона становитиме в діапазоні від 8 до 13 градусів морозу.

Попри те, що 10 грудня здебільшого буде суха погода, очікується посилення морозів. Вже з 11 лютого на погоду в Україні знову почне впливати тепла Атлантика, і температурний фон, як зазначається, зросте на 4 – 8 градусів.

Поступова, але відчутна зміна сезону вже проглядається. В прогнозах і текстах все частіше зустрічатимемо теплі градуси та більше сонця,

– написав він.

Коли потеплішає в Україні?